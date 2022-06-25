تشيفيرين لكلوب وجوارديولا: عمال المصانع أحق بالشكوى منكما

أبدى رأيه كذلك في نظام التحدي بتقنية الفيديو

خرج أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للرد على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويورجن كلوب مدرب ليفربول، بخصوص مطالبتهما بتقليل عدد المباريات في كل موسم.

كلوب وجوارديولا خرجا أكثر من مرة، للشكوى من الإرهاق الذي يتعرض له اللاعبين في كل موسم بسبب تزاحم المباريات.

وقام كلوب بالكشف عن حديثه مع تشيفيرين، ومطالبته له بإلغاء بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لحل هذه المشكلة.

ومن جانبه قال رئيس اليويفا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن تلك المطالب:"الكل يريد المزيد من مباريات الكأس، لا أحد يريد التخلي عن أي شيء وإلغاء أي كأس".

وأضاف:"الأندية كانت تطلب عشر مباريات في دوري أبطال أوروبا، والآن أصبح عددهم 8 وهو الرقم المناسب، بطولات الدوري المكونة من 18 فريقًا أكثر فائدة من الأكبر عددًا، ونتفهم أن إقامة كأسين محليين عدد كبير جدًا بالنسبة للبعض".

وتابع:"من السهل دائمًا مهاجمتنا نحن أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن إذا لعبت مباريات أقل ستنخفض الأجور، ومن يجب أن يشتكي في هذا الوقت هم عمال المصانع الذين يحصلون على ألف يورو شهريًا".

وعن دوري السوبر الممتاز:"أي شخص داخل الاتحاد الأوروبي يمتلك الحرية الكاملة للمشاركة في كؤوسنا، ومهما كان قرار المحكمة بشأن هذه البطولة، لا شيء سيتغير، المشروع ميت ولا أحد يريد المشاركة، هناك فقط ثلاثة أشخاص غاضبين ويأخذون الجميع إلى المحكمة، لكن الأمر انتهى الآن".

وأما عن اقتراح نظام "التحدي" في تقنية حكم الفيديو المساعد:"لا أؤيد هذه الفكرة لأنها ستؤدي إلى الارتباك وستقتل تدفق اللعبة بإضاعة المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المقترحات لدخول التكنولوجيا لمساعدة الحكام، ومن ضمنها نظام التحدي الذي يمنح اللاعب أحقية الذهاب للحكم ومطالبته باحتساب خطأ في أي قرار لم يتم اكتشافه من خلال حكام الساحة أو تقنية الفيديو، من أجل مراجعة اللقطة جيدًا والحكم عليها.

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