تشيفيرين: أسسوا دوري السوبر وطلبوا اللعب في الأبطال، لا نريد صدقتهم!

أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لا يزال يتحدث عن أندية دوري السوبر!

استمر أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مهاجمته لأندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، وأكد خلالها أن الأندية الثلاثة طلبت التواجد بدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وقال تشيفيرين مؤكدًا نهاية البطولة المقترحة: "حتى أقل الناس فهمًا في العالم يعلمون أن دوري السوبر الأوروبي قد انتهى".

وأضاف: "الآن تلك الأندية تبعث لنا برسائل تهديد وتقول إنها ستقوم بمقاضاة كل من وقف أمامهم، بكل وضوح هم يملكون الكثير من الأموال، ربما عليهم الاستثمار في كرة القدم النسائية والشباب".

ريال مدريد يرد على زيدان: ماذا عن نقد الذات؟!

وأكمل: "خرجوا في بيانهم الصحفي وقالوا إن دوري السوبر الأوروبي لا يزال موجودًا، لكن بعد يومين فقط طلبوا اللعب في دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "قالوا أن دوري أبطال أوروبا انتهى ومع ذلك يريدون اللعب فيه، لا أقرأ الرسائل الخاصة بهم، لكن القسم القانوني يفعل ذلك، هم يريدون الاستحواذ على كل شيء وأن يمنحوا بقية الفرق بعض الصدقة، حسنًا لا أحد يريد صدقتهم".

جدير بالذكر أن الأندية الثلاثة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس كانوا قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لمقاضاة الاتحادين الأوروبي والدولي.