تشيفرين: يجب أن نتعلم الريمونتادا من ريال مدريد "المتغطرس"

أدلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين بتصريحات حول العديد من الأمور المتعلقة بدوري أبطال أوروبا، وتناول مشروع دوري السوبر الأوروبي وتطلعات الثلاثي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "دوري أبطال أوروبا هو أفضل منافسة رياضية في العالم، حينما تشاهد تلك المباريات تكاد لا تصدق، أنا سعيد بتغييرنا قاعدة الأهداف خارج الديار، بعض المقربين قالوا لي إن المباريات ستتوجه بشكل أكثر نحو ركلات الترجيح، لكنني سعيد بأن هذا لم يحدث، المباريات صارت أكثر متعة من وجهة نظري، تلعب في أرضك كما تلعب خارجها، أنا أتطلع للنهائي".

ماذا قال تشيفرين عن ريال مدريد؟

وتحدث تشيفرين عن عودات ريال مدريد المتكررة في البطولة، فقال مازحًا: "علينا أن نسألهم كيف يستطيعون فعل ذلك".

وأفرد حديثًا خاصًا عن بنزيما قائلًا: "إنه واحد من أكثر اللاعبين الذين لا يتلقون ما يستحقون في التاريخ، إنه لاعب مذهل، الآن بات مرئيًا أكثر، لقد كان دومًا في ظل أحدهم، الآن هو رائع ويسجل الأهداف ويجد الطريق دومًا لذلك، حتى لو كان يبدو من المستحيل أن يسجل، إنه لاعب مؤثر".

وأضاف: "يملكون أيضًا لوكا مودريتش، كلما كبر تحسن مستواه، لديهم الخبرة، ويمكن أن نقول إنهم محظوظون في بعض المباريات، لكن ليس في كل المباريات، الحظ قد يسعفك في مباراة، وليس في كل الأوقات".

تشيفرين يفتح النار مجددًا حول دوري السوبر الأوروبي

وتحدث تشيفرين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي وموقف الثلاثي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس قائلًا: "دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأهم، لقد أردنا أن نخبر الجماهير أننا نحترمهم، يستطيع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أن يلعبوا بطولة خاصة بهم إذا أرادوا".

واضاف: "لا يشغلني الآن الحديث عن ذلك المشروع، الكل أبدى وجهة نظره وباتت واضحة، من يظن أن الأمور تدور حوله يكون مخطئًا، الأمور في لعبتنا تدور حول الكرة ولا شيء آخر!".

وأضاف: "الجمعيات العمومية تدلي بآرائها ويكون هذا وفقًا لوجهة نظر الإدارة في بعض الأحيان، في إسبانيا مثلًا، يقال إن برشلونة نادٍ لديه تطلع شعبي أكبر من ريال مدريد، وفي الحالتين لم يكن هناك رد فعل كبير".

وأردف: "لم يتواصل أحد منهم معنا حول الأمر، في مثل هذا السياق يكون التواصل مطلوبًا من الطرف الآخر بالتأكيد، ولكن كل ما جرى يعد غطرسة كبيرة من جانبهم!".

اقرأ أيضًا..

نجم باريس سان جيرمان: أحلم باللعب لريال مدريد!

أنشيلوتي: سأبقى في ريال مدريد حتى يبلغ عمري 80 سنة!

سيميوني عن الممر الشرفي: نحترم جماهيرنا أكثر من ريال مدريد