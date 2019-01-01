تشيشيني: فقدنا التركيز فسجلوا وحاولنا ضربهم بالمرتدات

الحارس البولندي تألق أمام هجوم أياكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الحارس البولندي، فوتشينك تشيشيني بأداء يوفنتوس الإيطالي وفرض التعادل على أياكس الهولندي بهدف لكل فريق، قبل لقاء الإياب.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعدل نيريس النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مباشرة.

وقال الحارس البولندي عقب نهاية اللقاء: "كان يمكن تفادي التعادل، لقد فقدنا التركيز وسجلوا الهدف، قدمنا أداء جيد، وكنا أقوياء في الخط الخلفي والآن سنذهب لتورينو علينا الفوز".

وواصل: "بإمكانكم النظر لجودة أياكس وطريقة لعبهم القوية، لقد أثبتنا نحن هذا أمام أتلتيكو مدريد، ونعرف كيف نفوز في ملعبنا بهذه البطولة".

🔴 إليكم أبرز الملاحظات الفنية على قمة برشلونة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وعن أداء زملائه الدفاعي: "لقد قدم روجاني وبونوتشي مباراة جيدة، لقد بقينا طويلاً في الخط الخلفي وهذا خلق لنا فرص، لكن هذا كان أكثر من اللازم لفريق بأكمله وليس المدافعين فقط".

وتابع حارس روما وأرسنال السابق: "المهم أن نكون في لقاء مثل هذا، الشيء الأسوأ هو التشتيت وفتح المساحات، عانينا في الوقت الذي نحتاج لهذا، وحاولنا ضربهم بالمرتدات".

وأتم: "أياكس فريق مختلف تمامًا عنا، يلعبون هجومياً وبقوة أكثر، لكن سنرى ماذا سيحدث في الإياب".

جوهرة برشلونة القادمة 💎



🔴دي يونج صاحب الـ21 سنة و333 يومًا يصبح أصغر لاعب يقوم بلمس الكرة 117 مرة في مباراة دوري أبطال خلال مباريات دور الـ8⃣ منذ بوسكيتس ضد إنتر ميلان عام 2010. pic.twitter.com/vRBsDy094j — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

ونجح يوفنتوس في دور الـ16 وكذلك أياكس في تحقيق الفوز إياباً في دوري الأبطال على حساب قطبي مدريد.