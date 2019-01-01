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دوري أبطال أوروبا

تشيشيني: فقدنا التركيز فسجلوا وحاولنا ضربهم بالمرتدات

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الحارس البولندي تألق أمام هجوم أياكس

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الحارس البولندي، فوتشينك تشيشيني بأداء يوفنتوس الإيطالي وفرض التعادل على أياكس الهولندي بهدف لكل فريق، قبل لقاء الإياب.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعدل نيريس النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مباشرة.

وقال الحارس البولندي عقب نهاية اللقاء: "كان يمكن تفادي التعادل، لقد فقدنا التركيز وسجلوا الهدف، قدمنا أداء جيد، وكنا أقوياء في الخط الخلفي والآن سنذهب لتورينو علينا الفوز".

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وواصل: "بإمكانكم النظر لجودة أياكس وطريقة لعبهم القوية، لقد أثبتنا نحن هذا أمام أتلتيكو مدريد، ونعرف كيف نفوز في ملعبنا بهذه البطولة".

وعن أداء زملائه الدفاعي: "لقد قدم روجاني وبونوتشي مباراة جيدة، لقد بقينا طويلاً في الخط الخلفي وهذا خلق لنا فرص، لكن هذا كان أكثر من اللازم لفريق بأكمله وليس المدافعين فقط".

وتابع حارس روما وأرسنال السابق: "المهم أن نكون في لقاء مثل هذا، الشيء الأسوأ هو التشتيت وفتح المساحات، عانينا في الوقت الذي نحتاج لهذا، وحاولنا ضربهم بالمرتدات".

وأتم: "أياكس فريق مختلف تمامًا عنا، يلعبون هجومياً وبقوة أكثر، لكن سنرى ماذا سيحدث في الإياب".

ونجح يوفنتوس في دور الـ16 وكذلك أياكس في تحقيق الفوز إياباً في دوري الأبطال على حساب قطبي مدريد.

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