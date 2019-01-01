تشيزني: لا نطيق الانتظار للفوز على أتلتيكو مدريد

مواجهة شرسة بين يوفنتوس ونظيره الإسباني هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا



أكد فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، أنه لا يطيق الانتظار من أجل الفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يوفي خسر ذهاب دور الـ16 أمام نظيره الإسباني بهدفين نظيفين، طامحاً في تعويض النتيجة الثلاثاء القادم بالإياب على ملعبه في تورينو.

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وقال تشيزني عن تلك المباراة:"نحن في حالة جيدة ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لهذه المواجهة الكبيرة".

وأضاف البولندي:"نمر بحالة فنية جيدة، ربما قمنا ببعض الأخطاء في الذهاب ولكن نثق في أنفسنا بتقديم مباراة جيدة هجومياً ودفاعياً".

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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وتابع:"نتائج الأسبوع الماضي بخروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان أمام أياكس ومانشستر يونايتد، تعتبر درساً لنا بأن حظوظنا لا زالت قائمة".

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واستكمل:"أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام يوم الثلاثاء وسيكون موسماً استثنائياً لنا".

يذكر أن يوفنتوس نجح في الفوز أمس الجمعة على أودينيزي 4/1، ليؤكد صدارته للدوري الإيطالي بـ75 نقطة مقابل 56 لنابولي أقرب منافسيه.