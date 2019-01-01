تشيزني عن رامسي: لم يعتبر كرة القدم لعبة تكتيكية أبداً

تشيزني يرحب بزميله السابق معتبراً إياه إضافة عظيمة ليوفنتوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي سعادته بانتقال آرون رامسي زميله السابق في آرسنال إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال تشيزني عن لاعب الوسط الويلزي:"هو لم يعتبر كرة القدم كلعبة تكتيكية أبداً".

وأضاف:"هو الرجل الذي يركض طوال الدقائق التسعين، أكثر من أي لاعب لعبت معه، 13 كم في المباراة الواحدة دون أدنى مشكلة".

وأوضح:"في رأيي سيكون إضافة عظيمة ليوفنتوس".

يذكر أن تشيزني لعب 181 مباراة بقميص آرسنال، العديد منهم رفقة رامسي المنتقل إلى النادي الإيطالي بنهاية عقده في يونيو المقبل.