تشيزني: دي روسي وليس توتي القائد الحقيقي في روما

تصريح جدلي من حارس يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد فويتشيك تشيزني، حارس يوفنتوس، للحديث عن فترته مع روما من جديد، وقال إن برأيه دانييلي دي روسي كان هو القائد الحقيقي للفريق وليس الأسطورة فرانشيسكو توتي، على حد تعبيره.

ولعب تشيزني موسمين مع روما ما بين 2015 و2017 قبل الانتقال لصفوف يوفنتوس والتحول لحارسه الأساسي بعد رحيل جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان.

وقال تشيزني في حوار مع "فوت ترك" البولندية: "حب الجماهير لتوتي كان غير صحي أحياناً للفريق، عندما كان يعاني الفريق ويقوم للإحماء ويدخل يتحول الملعب وتصبح مباراة جديدة".

وأتبع: "لهذا توتي هو أسطورة النادي وشخصية قوية، ربما حتى هو أقوى من الفريق والتشكيلة ككل في روما".

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وواصل البولندي: "بالنسبة لي دي روسي كان دائماً هو القائد الحقيقي للفريق، توتي كان دائماً يأتي قبل روما، ولكن دي روسي كان هو روح الفريق بغرف الملابس".

وكان تشيزني في وقت سابق تحدث عن توتي بشكل لم يعجب جماهير روما: "في يوفنتوس نملك بينسوليو الحارس، العام الماضي لعب 22 دقيقة فقط والآن يتفاخر بأنه بتلك الدقائق ويملك نفس عدد ألقاب توتي، هو شخص مرح ويرفع الروح بغرف الملابس".

ونجح تشيزني مع فريقه بالعبور لربع نهائي الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد، بينما خرج روما على يد بورتو من نفس الدور.