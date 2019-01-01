تشيتشاريتو يصل إلى إسبانيا تمهيداً لانتقاله إلى إشبيلية

المكسيكي يعود لليجا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وصل المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي إلى إسبانيا الليلة، حيث سيجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى نادي إشبيلية.

جاء ذلك وسط حضور مكثف من الإعلام في المطار، بالإضافة لبعض الجماهير التي أتت للترحيب به، كما التقط اللاعب صورة إلى جانب شعار إشبيلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حيث يعود اللاعب لليجا بعد موسم 2014-2015 الذي قضاه معاراً في صفوف ريال مدريد.

وكان "تشيتشاريتو" قد بدأ مسيرته الاحترافية عام 2006 في نادي جوادالاخارا، لينتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2010.

وبعد نهاية إعارته في صفوف ريال مدريد عاد المكسيكي إلى يونايتد ليتم بيعه إلى باير ليفركوزن في 2015، الذي باعه بدوره لوست هام في 2017.

.