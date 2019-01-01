دون تغييرات - أجيري يعلن تشكيل مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

تعرف على تشكيل مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة لخوض مباراة الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا.

لم يتغير شيء عن تشكيل المباراة الأولى أمام زيمبابوي، حيث يخوض الفراعنة لقاء الكونغو دون أي تغيير.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مروان محسن، محمد صلاح.

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ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية، من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر كأس أمم إفريقيا 2019، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.