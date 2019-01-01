تشكيل ليفربول وتوتنهام | كين وفيرمينو أساسيان في نهائي دوري الأبطال

صلاح وماني وفيرمينو في مواجهة كين وسون وآلي.. تعرف على تشكيل ليفربول وتوتنهام الرسمي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن كلًا من ليفربول وتوتنهام عن التشكيل الأساسي لكل منهما قبل ساعة من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت الشكوك تحوم حول مهاجمي الفريقين سواء هاري كين من توتنهام أو روبيرتو فيرمينو بالنسبة لليفربول، بعد تعرضهما للإصابة في وقت سابق من الموسم.

وجاء تشكيل ليفربول كما يلي:

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

أليسون بيكر، أليكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندري روبيرتسون، جوردان هيندرسون، جورجينيو فينالدوم، فابينيو، محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.

أما عن توتنهام فجاء التشكيل كالآتي:

هوجو لوريس، كيفين تريبيير، يان فيرتونخين، توبي ألديرفايلد، داني روز، موسى سيسوكو، هاري وينكس، كريستيان إريكسين، ديلي آلي، سون هيونج مين، هاري كين.

ملحمة آنفيلد ومعجزة الاتحاد وأبرز محطات ليفربول وتوتنهام نحو النهائي

وينتظر العالم كله اليوم معرفة بطل أوروبا الجديد بعد 3 سنوات من سيطرة ريال مدريد، وبعد 21 يومًا من انتهاء مباريات الدور نصف النهائي.