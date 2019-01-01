تشكيل زلاتان المثالي عبر التاريخ - مكون من ١١ إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي يختار تشكيلة مثالية عبر التاريخ مكونة من نفسه فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق برشلونة وإنتر وميلان الأسبق ولوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي الحالي في اثارة الجدل حول نفسه.

جاء هذا عقب أن اختار النجم السويدي تشكيلة مثالية لنفسه عبر تاريخ كرة القدم مكونة من ١١ لاعب فقط، جميعهم هم إبراهيموفيتش نفسه.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 8, 2019

ونشر السويدي المثير للجدل صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" بها التشكيلة التي لاقت قبولًا جماهيريًا كبيرًا.

وكتب زلاتان مع الصورة التي نشرها صباح اليوم الاثنين: "فريقي المفضل عبر التاريخ، لقد قررت فقط أن أختار مديرًا فنيًا مختلفًا، ربما أيضًا يكون إبراهيموفيتش".

إبراهيموفيتش: حطمت غرفة الملابس وطلبوا الإسعاف

وكان إبرا قد سجل هدفين في مواجهة فريقه الأخيرة بالدوري الأمريكي للمحترفين في مواجهة فريق تورينو، وهي المباراة التي انتهت بفوز لوس أنجلوس جلاكسي بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن زلاتان إبراهيموفيش دائم إثارة الجدل حول نفسه ومن يحيطه من أفراد، منذ أن كان لاعبًا في أياكس أمستردام الهولندي قبل سنوات بعيدة.