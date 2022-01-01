تشكيل دوري أبطال آسيا 2021 .. سيطرة هلالية وتواجد نصراوي

سيطر نجوم الهلال السعودي على التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2021 باختيار الجمهور، وذلك بعد أسابيع من فتح باب التوصيت على الأسماء التي رشحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما تواجد لاعبان من النصر.

الهلال تُوج باللقب القاري بعد فوزه على بوهانج ستيلرز في النهائي بهدفين نظيفين، وكان قد تخطى مواطنه النصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1، وقد أقيمت المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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محمد رضا أخباري نجم تراكتور الإيراني حجز مقعده في مركز حراسة المرمى بعد تفوقه على السعودي عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، وجاء مواطنه مانوتشير سافاروف نجم الاستقلال في خانة الظهير الأيمن.

الكوري الجنوبي جانج هيون سو نجم الهلال تفوق على جميع المدافعين في التصويت، وتلاه ثانيًا السعودي عبد الإله العمري مدافع النصر، فيما استطاع ناصر الدوسري لاعب الزعيم وصاحب الهدف الأول في النهائي الفوز بمقعد الظهير الأيسر.

وتواجد نجما الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج في ثلاثي خط الوسط، ومعهما مهدي ترابي نجم برسبوليس الذي حاز على أعلى الأصوات، فيما جاء ثلاثي الهجوم مختلطًا من عملاقي العاصمة السعودية.

إذ حصل موسى ماريجا على أعلى الأصوات تلاه عبد الرزاق حمدالله الذي رحل من النصر باتجاه الاتحاد مؤخرًا، وأخيرًا استطاع بافيتمبي جوميس حجز المقعد الأخير في التشكيل.