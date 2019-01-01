كأس أمم أفريقيا

تشكيل تونس| ساسي يقود الوسط ضد مدغشقر

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خزري ومساكني وخنيسي في الأمام..

أعلن آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل فريقه لملاقاة مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل تونس كالتالي: معز حسن – وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة حدادي – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي – يوسف مساكني – طه خنيسي – وهبي خزري

على الناحية الأخرى جاء تشكيل مدغشقر كالتالي: ميلفان – ميتانير – فونتان – رزاق – مومبري – إيلاماهاريترا – أنسيه – أمادا – أندريا – أندرياتسيما - لالاينا

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وكان منتخب مدغشقر قد تأهل بصدارة مجموعته، متعادلاً مع غينيا 2-2 ثم فائزاً على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0، ثم أقصى الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 بركلات الترجيح 4-2.

على الناحية الأخرى سار المنتخب التونسي بـ4 تعادلات حتى الآن، حيث تعادل مع أنجولا 1-1 ومالي بنفس النتيجة وموريتانيا دون أهداف في المجموعات، ثم تعادل مغ غانا 1-1 في دور الـ16 ليفوز بركلات الترجيح 5-4.

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