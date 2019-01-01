تشكيل برشلونة - رباعي يلعب للمرة الأولى في الليجا وتيرشيتجن

تعرف على تشكيل برشلونة أمام هيوسكا والذي يحتوي العديد من المفاجآت

أعلن إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل الفريق لمواجهة هيوسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

التشكيل شهد غياب جميع العناصر التي بدأت مباراة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي عدا مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى الفريق.

ويلعب موسى واجي وجان كلير توديبو وريكي بويج وجيسون موريلو أول مبارياتهم في الدوري الإسباني مع الفريق الأول لبرشلونة.

وسبق ولعب موريلو مباراة واحدة مع فالنسيا في الليجا وكانت ضد سيلتا فيجو.

💢 تشكيل برشلونة لمواجهة هويسكا في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.. فالفيردي يدفع بالبدلاء من أجل دوري الأبطال ⚽️ pic.twitter.com/pG9Gd7hGNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تيرشتيحن.

الدفاع: صامويل أومتيتي، توديبو، موريلو، موسى واجي.

الوسط: أرتورو فيدال، كارليوس آلينا، ريكي بويج.

الهجوم: مالكوم، برنس بواتينج، عثمان ديمبيلي.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني متصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقه.