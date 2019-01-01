تشكيل الهلال والاتحاد - الفرج وكنو لتعويض عطيف ورومارينيو يقود العميد

الزعيم والعميد بالقوة الضاربة وإن كان الهلال يفقد عبد الله عطيف أهم لاعبيه في وسط الملعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الثنائي الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، والتشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقيهما، للقاء ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

تشكيل الزعيم شهد تغييرًا بسبب غياب لاعب الوسط عبد الله عطيف، حيث تم الدفع بسلمان الفرج بجوار محمد كنو في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريو، سبياستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الواكد، محمد جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، هتان باهبري، محمد الشلهوب، ونواف العابد.

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أما تشكيل العميد فاعتمد على طريقة 4-3-2-1، وجاء كالتالي: فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبد المحسن فلاتة، سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي، فيتشو، خالد السميري، خيمينيز، فيلانويفا، ورومارينيو.

فيما تضم مقاعد البدلاء: عساف القرني، منصور الحربي، عمار الدحيم، عبد الله العمار، طارق عبد الله، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود.

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم وصل إلى ربع النهائي بعد أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء تأهل العميد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.