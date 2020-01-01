تشكيل الفريقين - زيزو أساسيًا واستبعاد "شيكا" في الزمالك.. والقوة الضاربة للترجي

الزمالك أمام الترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه الترجي التونسي بعد قليل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف الدوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك المصري والترجي التونسي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيطر الحذر على تشكيل الفرنسي كارتيرون حيث دفع بأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن ليساعد حازم إمام في التأمين الدفاعي أمام جبهة الترجي القوية.

وخرج محمود عبدالرازق شيكابالا جناح الزمالك من القائمة حيث أكدت بعض التقارير عدم سلامته البدنية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد – أحمد سيد زيزو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

وجاء تشكيل الترجي التونسي بالقوة الضاربة للتونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة.



حارس المرمى: معز بن شريفية.



خط الدفاع: سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي، إلياس الشتي



خط الوسط: فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث



خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيما واتارا، حمدو الهوني

