تشكيل الديربي .. مفاجأة سارة للهلال وصادمة من الشباب

قمة كبيرة تجمع الفريقين في الدوري السعودي

تترقب جماهير الدوري السعودي القمة المنتظرة مساء غدٍ الإثنين في الرياض بين الهلال وجاره الشباب ضمن الجولة السابعة.

الفريق الأزرق يمر بأزمة على صعيد النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ فقد 5 نقاط متتالية بالخسارة أمام التعاون والتعادل مع الاتفاق ولم يُسجل خلال المباراتين سوى هدف واحد.

الليوث في الجانب الآخر يحظون بأفضل بداية لهم في تاريخهم خلال دوري المحترفين السعودي، حيث أحرزوا النقاط الكاملة في المباريات الـ6 الماضية ويجلسون على صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الاتحاد والتعاون.

جمهور الفريقين يترقب التشكيل الذي سيخوض به رامون دياز وفيسينتي مورينو اللقاء، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة سارة في تشكيل الهلال وأخرى صادمة لدى الشباب.

Shahid Shahid

الرياضية أكدت مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار من الدقيقة الأولى في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللقاءات الأخيرة، وقد ظهر مدى تأثر الوسط سلبًا بعدم وجوده في الملعب، خاصة أن ذلك تزامن مع غياب زميله السعودي سلمان الفرج للإصابة.

كويلار كان من المفترض ألا يلحق بالمباراتين الأخيرتين للهلال قبل توقف الدوري السعودي لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد جيدًا لنهائيات كأس العالم 2022، لكن اللاعب أظهر استجابة رائعة للجلسات العلاجية والتأهيلية وتعافى قبل الوقت المحدد من إصابته في العضلة الأمامية.

في الجانب الآخر، أفادت الرياضية أن الإسباني مورينو اختار إبعاد الجابوني آرون سالم بوبيندزا عن اللقاء في مفاجأة كبرى نظرًا لأداء اللاعب الممتاز منذ بداية الموسم الجاري.

الصحيفة اوضحت أن المدرب وبعد تفكير طويل ومفاضلة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من تدريب اليوم الأحد اختار الدفع بالمهاجم سانتي مينا ليكون الأجنبي السابع في قائمة المباراة، حيث تنص اللوائح في دوري روشن السعودي على وجود 7 أجانب فقط من 8 في قائمة الفريق لأي مباراة.

بوبيندا الذي غاب عن مواجهة الفيحاء في الجولة الخامسة لعب 5 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم سجل بها هدفين وصنع 3.