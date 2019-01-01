تشكيل الجزائر| محرز يقود الخضر نحو حلم اللقب الثاني

بلماضي يعلن تشكيل النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على ستاد القاهرة في مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

حسنًا وصلنا لنهاية المشوار.. جمال بلماضي يختار 11 محاربًا على رأسهم رياض محرز لمواجهة السنغال في نهائي الكان 🇩🇿🛡️



بالتوفيق لمحاربي الصحراء 🙏 #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/PFMkl0dtLe — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

ويخوض المنتخب الجزائري معترك البحث عن لقبه الإفريقي الثاني، بعد تتويجه بنسخة 1990 في بلاده.

يذكر أن السنغال يبحث عن لقبه الأول، حيث كان إنجازه الأكبر هو المركز الثاني في نسخة 2002.