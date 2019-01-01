تشكيل الأهلي – لطفي في المرمى وباسم علي أساسي في مواجهة المصري

أحمد فتحي في وسط الملعب وباسم علي ظهير أيمن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مارتن لاساراتي المدير الفني للناد الأهلي، تشكيل فريقه لخوض مباراة المصري، المؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

وشهد تشكيل المارد الأحمر، تواجد باسم علي في مركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ فبراير الماضي، بينما يلعب أحمد فتحي بجوار حمدي فتحي في منتصف الملعب.

ويحرس عرين النادي الأهلي، علي لطفي بدلاً من محمد الشناوي بسبب الإيقاف بعد حصوله على 3 بطاقات صفاء، آخرها كان في مباراة بيراميدز الخميس الماضي.

وفي الجانب الهجومي، اعتمد لاساراتي على كلاً من صالح جمعة، وجيرالدو وأجاي، بالإضافة إلى وليد أزارو.

وادي دجلة ممتع مع هذا الرجل 👌

دجلة يقسو على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة كانت قابلة للزيادة 👏



🎯 سجّل الأهداف

▪️▪️حسام عرفات هدفين

▪️إبراهيما نداي هدف pic.twitter.com/OrnShaDEtq — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – باسم علي.

خط الوسط: حمدي فتحي – أحمد فتحي – جيرالدو – صالح جمعة – جونيور أجاي.

خط الهجوم: وليد أزارو.