تشكيل الأهلي - حسين الشحات بديلًا ورمضان وفتحي أساسيان

الأهلي يهاجم حرس الحدود برمضان صبحي وأجايي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، ناصر ماهر.

الهجوم: رمضان صبحي، جونيور أجايي، جيرالدو.

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وجاء على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، صلاح محسن".

واستبعد الجهاز الفني إسلام محارب صانع ألعاب فريق الأهلي، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.