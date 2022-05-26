تشاؤم برشلونة في محله.. ديمبيلي يبدأ الخطوات الفعلية للرحيل

ديمبيلي أقام لخمسة أعوام في برشلونة ولكنه يبدأ الاستعداد الفعلي لإنهاء تلك الإقامة

يبدو أن أيام الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي باتت معدودة حقًا بين أروقة النادي الكتالوني، برشلونة يؤمن بأن نسبة بقاء الفرنسي لا تتعدى 5% فقط.

التشاؤم حيال بقاء ديمبيلي له ما يبرره بقوة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي، ووجود اهتمام من عدد من الأندية الأوروبية بديمبيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية يونيو.

وفقًا لصحيفة "آس" فإن ديمبيلي قال لمقربين منه إنه لم يوافق على عرض برشلونة للتجديد، وإن تجربته في برشلونة ستنتهي بحلول 30 يونيو.

الأرقام المبهرة التي جدد بها كيليان مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، جعلت الفرنسي الشاب الآخر يطمح لخطوة مقبلة بمقابل مادي ضخم، قد تكون في باريس سان جيرمان نفسه.

انتهت الإقامة!

في الواقع ديمبيلي بدأ يتخذ خطوات فعلية لمغادرة برشلونة، المنزل الذي عاش به في المدينة معروض للاستئجار مجددًا، اللاعب الذي أقام 5 أعوام في هذا المنزل سيتركه بالفعل.

مطالب موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي لم تواجه بالقبول من قبل برشلونة، حتى مع تدخل تشافي لإقناع ديمبيلي لم تسر الأمور على ما يرام، وفي الوقت الحالي تم إبلاغ تشافي بأن حالة ديمبيلي ميئوس منها، وبأن عليه أن يتعامل معه كما لو لم يكن لاعبه.

ورغم أن وصول بيير إيميريك أوباميانج إلى برشلونة وهو صديق مقرب لديمبيلي كان قد زاد جرعة الأمل بشأن بقاء الفرنسي، إلا أن الخلافات مع إدارة برشلونة يبدو أنها أكبر من أي سبب آخر قد يدفع ديمبيلي للتفكير في البقاء.

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