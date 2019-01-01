تشان يزيد من مصائب أليجري قبل لقاء أياكس
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إسلام أحمد فيسبوك تويتر
لم يستطع متوسط الميدان الألماني، إيمري تشان استكمال مواجهة يوفنتوس أمام ميلان في افتتاح الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.
وسقط اللاعب مرتين في أرضية الملعب، ليخرج متأثراً بالإصابة في الكاحل الأيمن.
ليعوضه مواطنه سامي خضيرة الذي عاد بعد غياب دام شهرًا بسبب مشاكل في عضلة القلب تطلبت راحته.
وسيتم تقييم وضع تشان والذي أصبح مشكلة لماسميليانو أليجري، قبل لقاء أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
25': تغيير إضطراري لليوفي— JuventusFC (@Juventusfcar) April 6, 2019
خروج تشان
نزول خضيرة#فورزا_يوفي 🏴🏳️ #JuveMilan pic.twitter.com/ySuqM7xzhH
ويعاني يوفنتوس من الغيابات، بإصابة كوادرادو ورونالدو ودوجلاس كوستا وماتيا بيرين، وبارزالي وكاسيريس.
وفضل أليجري إراحة ماتويدي وبيانيتش على مقاعد البدلاء ليُشرك خضيرة العائد بعد غياب.