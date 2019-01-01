تشامبيونشيب| ليدز يقترب من التأهل.. فوز بنعلوان وتعادل بن رحمة

المنافسة على أشدها للتأهل إلى البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل بيرنتفورد مع مضيفه ويجان أتلتيك دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع التاسع والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب".

شهدت المباراة مشاركة الجزائري سعيد بن رحمة مع بيرنتفورد منذ بداية المباراة لنهايتها، ليصل النادي إلى النقطة رقم 40 في المركز الثالث عشر، فيما يواجه ويجان شبه الهبوط بـ40 نقطة، حيث تفصله 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للدرجة الثالثة.

على الجانب الآخر سحق ديربي كاونتي بقيادة فرانك لامبارد ضيفه روثرهام بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز السابع بـ59 نقطة، ويقترب من مراكز التصفيات المؤهلة للبريميرليج بفارق الأهداف، فيما اقترب روثرهام من الهبوط بـ36 نفطة في المركز الثاني والعشرين.

في الإطار ذاته فاز أستون فيلا على بلاكبرن بهدفين مقابل هدف وحيد، بمشاركة المصري أحمد المحمدي ظهير الأول، ليحتل المركز الخامس بـ60 نقطة في سباق التصفيات المؤهلة، فيما يحتل بلاكبرن المركز السادس عشر بـ47 نقطة.

أيضاً فاز ليدز يونايتد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على ميلوول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني المؤهل للبريميرليج مباشرةً بـ76 نقطة، فيما يقترب ميلوول من شبح الهبوط في المركز الحادي والعشرين بـ37 نقطة.

وبمشاركة مدافعه التونسي يوهان بنعلوان، فاز نوتنجهام فورست على سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز التاسع بـ57 نقطة ويظل في صراع التصفيات، فيما يحتل سوانزي المركز الخامس عشر بـ47 نقطة.

كما فاز شيفيلد يونايتد على بريستول سيتي 2-1 ليحتل المركز الثالث بـ74 نقطة، فيما يحتل بريستول المركز الثامن بـ58 نقطة ما يعني استمراره في سباق الملحق.