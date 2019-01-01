تشامبيونشيب - طرد حجازي وتعثر ليدز وبن رحمة يسجل في شباك ديربي

العديد من المباريات المثيرة في جولة جديدة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

تلقى فريق وست بروميش ألبيون، ضربة قوية جديدة في محاولاته للعودة مجدداً للدوري الإنجليزي الممتاز .

الباجيز تعرضوا للخسارة خارج ملعبهم بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهم بميلوول في الجولة الأربعين من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

المباراة شهدت طرد المدافع المصري أحمد حجازي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

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وعلى جانب آخر نجح نورويتش سيتي في زيادة هيمنته على الصدارة، بعد التغلب على كوينز بارك رينجرز برباعية دون رد.

وأما ديربي كاونتي ومدربه فرانك لامبارد، فقد تعثر أمام برينتفورد، بوقوعه في فخ التعادل الإيجابي 3/3.

اللقاء الذي اتسم بالإثارة والندية، شهد تسجيل الجزائري سعيد بن رحمة هدف التعادل القاتل لبرينتفورد في الدقيقة 83، ليمنح فريقه نقطة على حساب لامبارد ورفاقه.

شيفيلد يونايتد واصل ملاحقة نورويتش على الصدارة، بتحقيق انتصار صعب على بريستون 1/0، بينما سقط ليدز يونايتد أمام بيرمينجهام سيتي بهدف نظيف.

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المصري أحمد المحمدي، فكان أفضل حالاً من حجازي، حيث شارك في فوز فريقه على شيفيلد وينزداي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل شارك سام مرسي لاعب الوسط المصري، في تعادل فريقه ويجان أثليتيك بهدفين لكل فريق مع بريستول سيتي.

النتائج تضع نورويتش في الصدارة بـ84 نقطة، يليه شيفيلد يونايتد 77، ليدز 76، وست بروميش 70، أستون فيلا 6، بيرستول سيتي 62، ديربي كاونتي 60.