تشامبيونشيب - ديربي لامبارد يتمسك بالأمل وانتصار صعب لحجازي

الإثارة تتواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

نجح فريق ديربي كاونتي في إنعاش آماله بالتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اقتناص 3 نقاط ثمينة بالجولة 45 من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

ديربي بقيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، فاز بثنائية نظيفة على مضيفه بريستول سيتي، بالمواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

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وعلى جانب آخر واصل ميدلزبره زحفه للتواجد ضمن الستة الكبار، بعد تغلبه على ضيفه ريدينج بهدفين مقابل هدف.

وأما وسبت بروميش ألبيون، بتمكن من تعزيز مكانه ضمن الفرق المتأهلة للتصفيات الأخيرة، بالفوز على روثيرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت تواجد المدافع المصري أحمد حجازي بصفوف وست بروميش، حيث لعب اللقاء كأساسي وأكمله حتى النهاية.

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المصري الآخر سام مرسي غاب عن قائمة ويجان أثليتيك بالكامل، خلال تعادله مع بيرمينجهام سيتي بهدف لكل منهما.

وفي سياق متصل تم تأجيل مباراة برينتفورد الذي يلعب له الجزائري سعيد بن رحمة، أمام بولتون نظراً لمقاطعة الأخير للمباريات لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وبعد هذه النتائج يحتل نورويتش سيتي المركز الأول بـ88 نقطة، يليه شيفيلد يونايتد 86، ليدز يونايتد 82، وست بروميش 80، أستون فيلا، 78 وديربي كاونتي 70 ومن خلفه ميدلزبره بالمركز السابع بفارق الأهداف.