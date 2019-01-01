تشامبيونشيب - المحمدي يشارك في انتصار هام لأستون فيلا وليدز ينفرد بالصدارة

انتصار للمحمدي وخسارة لسام مرسي وقمة مشتعلة على الصدارة في جولة جديدة من التشامبيونشيب

شارك أحمد المحمدي المحترف المصري في صفوف أستون فيلا، بفوز فريقه على إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف، بالجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

المحمدي بدأ اللقاء على مقاعد بدلاء فيلا، قبل أن يدخل في الدقيقة 68 على حساب زميله ألبرت أدوماه.

الهدف الأول جاء عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف بنفسه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 60، بينما أحرز فريدي سيرز هدف إبسويتش الوحيد.

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وفي نفس الجولة فقد نورويتش سيتي نقطتين ثمينيتين في صراعه لمطاردة ليدز على انتزاع صدارة المسابقة، بالتعادل الإيجابي 2/2 مع شيفيد يونايتد.

ثنائية نورويتش سجلها أونيل هيرنانديز وتيمو بوكي، وسجل بيلي شارب هدفي شيفيلد.

وكاد أن يستغل الكناري تعثر منافسه الأشرس ليدز يونايتد أمام روترهام يونايتد، حيث كان على وشك الخروج بالتعادل الإيجابي، قبل أن يسجل ماتيو كليتش هدف الفوز للمتصدر.

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وأما ويجان أثليتيك فقد تلقى هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف من نوتنجهام فورست، بمشاركة لاعب الوسط المصري سام مرسي.

مرسي شارك في اللقاء كأساسي وأكمله حتى النهاية، وتلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

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وتضع النتائج ليدز على قمة البطولة بـ57 نقطة، ثم نورويتش سيتي 54، شيفيلد يونايتد 51، وست بروميش 50، ميدلزبره 47 وديربي كاونتي 46.

ويقع أستون فيلا في المركز العاشر بـ42 نقطة، ويقبع ويجان أثليتيك في المركز العشرين بـ29 نقطة.