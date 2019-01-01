تشامبرلين يتوجه بالشكر للجميع في ليفربول بعد العودة

تشامبرلين لعب أمام هدرسفيلد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توجه أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول، بالشكر لكل من سانده لتخطي الفترة المظلمة التي مر في رحلته للتعافي من الإصابة والعودة للعب من جديد.

وشارك تشامبرلين كبديل في مباراة الجمعة التي شهدت اكتساح ليفربول ضيفه هدرسفيلد بخماسية نظيفة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بالأرقام| ماني يواصل مطاردة صلاح.. ويتقدم في سباق الأفارقة

وقال تشامبرلين عبر "انستجرام": "367 بعد الإصابة..لا يمكن أن أخبركم كيف هو الشعور للعودة، أريد شكر كل من ساعدني للعودة للملعب".

وأكمل: "الجهاز الفني وزملائي، ولكن شكراً خصيصاً للجمهور الذي ساندي في الفترة المظلمة لي كلاعب، الاستقبال لي اليوم سأتذكره كل حياتي، شكراً جزيلاً".

ويعود تشامبرلين لمساعدة ليفربول قبل فترة حاسمة في موسم الريدز، إذ يتبقى له مباراتين في صراع البريميرليج، بالإضافة لمواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال.