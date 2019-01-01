تشامبرلين: فزنا بصعوبة على ساثامبتون وهذا ما كنت أفتقده

الدولي الإنجليزي يتنفس الصعداء بعودته للنقطة التي كان يبحث عنها

تنفس جناح ليفربول أليكس تشامرلين الصعداء، بظهوره للمرة الأولى في تشكيلة الريدز في مباراة على مستوى البريميرليج للمرة الأولى منذ إصابته القاسية، التي أبعدته عن الملاعب قرابة العام.

وبدأ الدولي الإنجليزي موقعة أحمر الميرسيسايد ضد ساوثامبتون، التي جرت عصر اليوم السبت على ملعب "سانت ماري"، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 2-1، مسجلاً مشاركته الأساسية الأولى في الدوري منذ 16 شهرًا.

وبعد المباراة قال "الشيء الأهم حصد الثلاث نقاط سواء كنت في الملعب أم لا، وبطبيعة الحال على المستوى الشخصي، كان من الرائع أن أعود وأساهم في أداء فريقي القوي. وهذا ما كنت أفتقده، لكني عملت بجد من أجل العودة لهذه النقطة".

وأضاف "لقد مررت بلحظات قاسية على طرل الطريق، لكني كنت أذكر نفسي بأنها رحلة طويلة لأعود مرة أخرى".

من جهة أخرى، سُئل عما إذا كان فريقه تأثر بدنيًا أمام القديسين بالمجهود الكبير في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، التي امتدت لنحو 120 دقيقة، فأجاب "كانت هناك لحظات صعبة أثناء المباراة، وكنا نعرف أننا بحاجة للتحسن من أجل تحقيق الفوز، ورغم أننا خضنا 120 دقيقة مساء الأربعاء، لكننا لم نفكر في ذلك".

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وختم "أثبنا أننا نرغب في تحقيق هدفنا، وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق ذلك. اللحظات الصعبة بعد خطأ الحارس أدريان؟ كنا الطرف المسيطر على المباراة، وبعد استقبال الهدف، انقلبت الأوضاع، وهذا سيحدث من حين لآخر، لكن المهم الصمود في هذه اللحظات، وحقًا كانت مواجهة قوية وثلاث نقاط جيدة".