تشامبرلين: صلاح من حقه أن لا يمرر الكرة

لقطة صلاح وماني لا تزال تسيل الحبر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول، على الأزمة التي حدثت بين زملائه في الفريق محمد صلاح وساديو ماني، وقال إن صلاح يحق له فعل ما يشاء.

وشغلت أزمة صلاح وماني الإعلام بعد غضب المهاجم السنغالي من نظيره المصري بسبب عدم التمرير له في لقاء بيرنلي بالبريميرليج.

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وقال تشامبرلين مع "بي بي سي": "محمد صلاح ليس أنانياً؟ الرجل لا يمرر لنا من الأساس، أسألوا ماني، ولكنه أناني لأنه هداف، يجب أن يكون كذلك".

وأضاف: "لا يمكن أن نتوقع منه أن يمرر لنا الكرة وفي نفس الوقت يسجل الأهداف الكثيرة، طريقة لعبه تفوز لنا بالمباريات".

وختم: "يجب تركه يفعل ما يريد وما يحتاجه، أقول له إفعل ما تريد يا مو، أنا سعيد لطالما نفوز وأنت تسجل".

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ويلعب ليفربول مساء اليوم الأحد مع تشيلسي ضمن الجولة السادسة للبريميرليج.