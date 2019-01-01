تشامبرلين أول نجوم ليفربول في كأس العالم للأندية

كتيبة الريدز تنقسم من أجل المشاركة في مونديال الأندية وكأس كاراباو

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي مشكلة بسبب مباراة كأس كاراباو في إنجلترا والتي تأهل لها بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، والمشكلة هي مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بقطر.

ومن جانب المدرب الألماني يورجن كلوب وإدارة النادي فقد تم الإعلان رسميًا عن إرسال فريق ليشارك في مونديال الأندية بينما يتواجد فريق آخر يشارك في بطولة الكأس.

وقد أكدت الصحف الإنجليزية والمدرب السابق لبوروسيا دورتموند أن النجم أليسكس تشامبرلين سيتواجد ضمن القائمة المشاركة في مونديال الأندية بالدوحة وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق بالفترة الأخيرة.

⭐️حكيم زياش في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا مع أياكس هذا الموسم :



⚽️سجل : 7 أهداف

🏹صنع : 9 أهداف



احذروا من ولد أسود الأطلس🔥👌 pic.twitter.com/jW9WnFEAuH — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019

لم يتم الكشف عن باقي اللاعبين الذين سيتواجدون في البطولة بعد ولكن من المتوقع أن يشارك جزء من الفريق في نصف النهائي وفي حال التأهل للمباراة النهاية قد ينضم بعض النجوم الكبار للمعسكر.

يذكر أن ليفربول يتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي ويسير على نهج صحيح في دوري الأبطال بعد أن فاز على جنيك بنتيجة ٢-١ مساء اليوم.