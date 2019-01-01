ليفربول

تشامبرلين أول نجوم ليفربول في كأس العالم للأندية

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كتيبة الريدز تنقسم من أجل المشاركة في مونديال الأندية وكأس كاراباو

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي مشكلة بسبب مباراة كأس كاراباو في إنجلترا والتي تأهل لها بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، والمشكلة هي مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بقطر.

 

ومن جانب المدرب الألماني يورجن كلوب وإدارة النادي فقد تم الإعلان رسميًا عن إرسال فريق ليشارك في مونديال الأندية بينما يتواجد فريق آخر يشارك في بطولة الكأس.

وقد أكدت الصحف الإنجليزية والمدرب السابق لبوروسيا دورتموند أن النجم أليسكس تشامبرلين سيتواجد ضمن القائمة المشاركة في مونديال الأندية بالدوحة وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق بالفترة الأخيرة.

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لم يتم الكشف عن باقي اللاعبين الذين سيتواجدون في البطولة بعد ولكن من المتوقع أن يشارك جزء من الفريق في نصف النهائي وفي حال التأهل للمباراة النهاية قد ينضم بعض النجوم الكبار للمعسكر.

يذكر أن ليفربول يتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي ويسير على نهج صحيح في دوري الأبطال بعد أن فاز على جنيك بنتيجة ٢-١ مساء اليوم.

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