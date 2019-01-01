تشامبرز: وجود ديفيد لويز يجعلنا في أفضل حالاتنا

كالوم تشامبرز لاعب فريق أرسنال يؤكد أن قدوم ديفيد لويز أضاف لدفاع الفريق عمقًا كبيرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب كالوم تشامبرز لاعب فريق أرسنال عن سعادته الكبيرة بقدوم البرازيلي ديفيد لويز لينضم لصفوف المدفعجية بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشامبرز وأكد خلالها على أهمية وجود منافسة على المراكز في النادي.

وقال تشامبرز: "هكذا يجب أن تكون الأمور، يجب أن يكون هناك منافسة على المراكز طوال الوقت، ذلك الأمر يجعل اللاعبين دومًا في أفضل حالتهم".

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وأضاف: "ديفيد لويز شخص رائع ولاعب كرة قدم جيد للغاية، الجميع يعرف ذلك، هو ليس في حاجة لإثبات أي شيء لأي شخص".

وأكمل: "أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد كفريق وكان من الهام بالنسبة لنا أن نخرج بشباك نظيفة في المباراة الأولى، الجميع قدم أفضل ما لديه من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن تشامبرز كان قد شارك أساسيًا في مواجهة الجولة الافتتاحية لأرسنال أمام فريق نيوكاسل والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدف نظيف.