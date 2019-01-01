تشاكا يلمح برغبته في الرحيل عن آرسنال

تشاكا يصرح بأنه يبحث عن خطوة جديدة في مسيرته في إشارة لاقتراب رحيله عن آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لمح جرانيت تشاكا نجم وسط آرسنال إلى نيته في الرحيل عن صفوف فريقه والبحث عن تحدٍ جديد وخطوة أخرى في مسيرته الاحترافية.

وكان جرانيت تشاكا قد ارتبط بالعديد من المفاوضات مع عدد من الأندية، تلك التي جاء على رأسها ميلان وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وقال جرانيت تشاكا في تصريحات صحفية مؤخرًا إنه لا يعلم منا الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل بالنسبة لخطوته القادمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أركز في الوقت الحالي مع آرسنال، إننا ننافس على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى المستوى الأوروبي في اليوروباليج"

وتابع: "أريد أن أخطو خطوة في مسيرتي، لا أحب الوقوف عند نفس النقطة لفترة طويلة" وكانت تلك هي التصريحات التي لمح من خلالها باقتراب رحيله عن الجانرز.

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يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بعد انتزاعه من مانشستر يونايتد الذي بات خامسًا.