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الدوري الإنجليزي الممتاز

تشاكا يلمح برغبته في الرحيل عن آرسنال

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Getty Images
تشاكا يصرح بأنه يبحث عن خطوة جديدة في مسيرته في إشارة لاقتراب رحيله عن آرسنال

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

لمح جرانيت تشاكا نجم وسط آرسنال إلى نيته في الرحيل عن صفوف فريقه والبحث عن تحدٍ جديد وخطوة أخرى في مسيرته الاحترافية.

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وكان جرانيت تشاكا قد ارتبط بالعديد من المفاوضات مع عدد من الأندية، تلك التي جاء على رأسها ميلان وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وقال جرانيت تشاكا في تصريحات صحفية مؤخرًا إنه لا يعلم منا الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل بالنسبة لخطوته القادمة.

وأضاف: "أركز في الوقت الحالي مع آرسنال، إننا ننافس على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى المستوى الأوروبي في اليوروباليج"

وتابع: "أريد أن أخطو خطوة في مسيرتي، لا أحب الوقوف عند نفس النقطة لفترة طويلة" وكانت تلك هي التصريحات التي لمح من خلالها باقتراب رحيله عن الجانرز.

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يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بعد انتزاعه من مانشستر يونايتد الذي بات خامسًا.  

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