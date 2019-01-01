تشاكا يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر

السويسرى ارتبط بالانتقال إلى النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جرانيت تشاكا، متوسط ميدان أرسنال، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف إنتر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مصادر سويسرية في الأسابيع الماضية قالت إن تشاكا في مفاوضات مع النيراتزوري بعد تقدم الأخير بعرض لضمه من أرسنال.

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هكذا هو حال كل مشجع عندما تقف تقنية الفيديو ضد فريقه 😠🤦‍♂️📺pic.twitter.com/vnC8GD4zW6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

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وقال تشاكا مع "جازيتا أوليه": "أنباء ليست صحيحة، هي أشياء تكتبها الصحافة".

وأضاف: "لم يحدث أي اتصالات بيني وبين إنتر، هي كلها تدخل تحت بند التكهنات".

ويبحث إنتر عن تدعيمات لصفوفه في خط الوسط، وارتبط بضم نيكولو باريلا، نجم كالياري، وماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد.