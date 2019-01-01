تشاكا يسب جماهير آرسنال ويمزق قميصه بعد هجومهم عليه!

واقعة مؤسفة..

يبدو أن العلاقة بين جرانيت تشاكا وجماهير فريقه آرسنال قد وصلت إلى الحد الأقصى من توترها، وذلك بعدما هاجمته بضراوة على ما قدمه من عطاء متواضع خلال مباراة كريستال بالاس الأخيرة.

أرسنال يواصل فقدان النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

وكان آرسنال قد تعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وعلى ملعب الإمارات معقل الجانرز.

أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال استبدل تشاكا في الدقيقة 61 وحلّ محله بوكايو ساكا، غير أن جماهير الجانرز لم تفوت الفرصة للهجوم على الدولي السويسري.

وبحسب الحاضرين في الملعب، فإن تشاكا قد قام برد الهجوم من خلال سباب الجماهير، ثم قام بخلع قميصه ورماه في نفق الخروج تعبيرًا عن غضبه.

ومن الجدير بالذكر أن لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق قد صار قائدًا للفريق اللندني هذا الموسم بعد رحيل لورين كوسيلني، إلا أن يبدو أن أيامه كقائد قد تصبح معدودة بعد هذه الفعلة المشينة.