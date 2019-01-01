تشاكا سعيد بصناعة التاريخ مع آرسنال

تشاكا يتحدث عن رحلة آرسنال نحو التتويج بالدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جرانيت تشاكا نجم وسط نادي آرسنال إنه سعيد بمشاركته في إعادة صناعة التاريخ مع آرسنال في الوقت الحاضر.

ويؤدي تشاكا واحدًا من أفضل مواسمه رفقة آرسنال منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ووصل آرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه جاره اللدود تشيلسي، بعدما نجح في إقصاء فالنسيا من الدور نصف النهائي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال تشاكا إنه سعيد بأنه يشارك مع آرسنال في هذه الحقبة، والتي تعتبر الخطوة الأولى في إعادة الجانرز إلى صناعة التاريخ.

وأضاف: "الكرة تبتسم دائمًا لمن يجتهد، ونحن قدمنا موسمًا مميزًا وأعتقد أننا نستحق التأهل للمباراة النهائية، وسنقدم الكثير لنثبت أننا نستحق الفوز بها كذلك"

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يذكر أن نهائي اليوروباليج يعتبر هو النهائي القاري الأول لآرسنال منذ 2006، حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.