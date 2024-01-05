تشافي ينفجر: احترموا برشلونة.. ولا أحد يفعل ذلك مع ريال مدريد!

المدرب الإسباني طفح به الكيل

طالب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز باحترام برشلونة، لأنهم "أبطال الدوري" و"ما زالوا أحياء!" على حد تعبيره عقب فوز النادي الكتالوني الصعب على لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وقال تشافي عقب المباراة حينما سئل عن الفوز بالمباريات بصعوبة: "كل الفرق تفوز بصعوبة بينما لا تقومون بسؤال مدربيهم نفس تلك الأسئلة".

وأضاف: "نحن أبطال الدوري، على الكل أن يحترمنا لأننا ما زلنا أحياء".. مضيفًا: "من الصعب أن نفوز طيلة الوقت، لكننا لا نزال في المنافسة".

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وأردف: "لا أحد يفوز بسهولة، ريال مدريد وجيرونا فازا بصعوبة في نفس الجولة".

وحقق برشلونة فوزًا دراماتيكيًا على لاس بالماس 2-1 في مباراة أقيمت بجزر الكناري، وسجل فيها للاس بالماس أولًا منير الحدادي قبل أن يفوز برشلونة عن طريف كل من فيران توريس وإلكاي جوندوجان.