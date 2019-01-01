تشافي ينسحب من مباراة كتالونيا استعدادًا للدحيل

النجم تشافي هيرنانديز وسط برشلونة السابق والسد الحالي يقرر الانسحاب من مواجهة كتالونيا الودية ضد فنزويلا مساء الإثنين المقبل ليستعد لمواجهة الدحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق ولاعب وسط فريق السد القطري الحالي انسحابه من مواجهة منتخب كتالونيا المقبلة ضد فنزويلا.

جاء هذا بعد أن تعرض اللاعب لإصابة بسيطة سيغيب بسببها عن المباراة ليكون جاهزًا لمواجهة فريقه السد المقبلة الحاسمة أمام الدحيل في الدوري القطري.

في حوار مع دي يونج - سيليسين يلمح ببقائه في برشلونةhttps://t.co/jALumBG2fm — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وأخبر تشافي المدير الفني للفريق جيرارد لوبيز بعدم قدرته على التواجد مع الفريق خلال تلك المواجهة بحسب ما ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكان تشافي قد حقق الفوز في 12 مباراة مع منتخب كتالونيا الغير معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان من المتوقع أن تكون تلك هي مباراته الأخيرة.

وأعلن لوبيز المدير الفني للفريق عن مشاركة زميل تشافي السابق جيرارد بيكيه في المباراة، حيث سيحمل شارة قيادة كتالونيا في اللقاء الذي سيقام الإثنين المقبل.

محدث - أبرز إصابات أسبوع التوقف الدولي

جدير بالذكر أن مواجهة السد أمام الدحيل قد تحسم المنافسة على لقب الدوري القطري، حيث يحتل الأول الصدارة برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وستتبقى جولتين فقط على نهاية البطولة بعد تلك المباراة.