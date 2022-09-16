الحديث عن بايرن ميونخ يستمر قبل مواجهة إلتشي

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على أنه لا يمانع ارتداء الفريق الكتالوني لملابس بيضاء الموسم القادم، معلقًا على أداء فريقه أمام بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي.

برشلونة الذي خسر مؤخرًا من بايرن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، انتشرت بعض الأنباء حول ارتدائه الزي الأبيض في موسم 2023/2024.

وقبل مواجهة إلتشي غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، خرج تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء للحديث عن هذا الأمر بالإضافة لبعض الملفات الأخرى.

ماذا قال تشافي قبل مواجهة إلتشي؟

عاد تشافي بالحديث عن بايرن ميونخ قائلًا:"يمكننا الفوز على أي فريق ولكن علينا إثبات ذلك، كان من الضروري تسجيل الأهداف لتفادي الخسارة، لا ألوم اللاعبين على شيء لكن عليك أن تكون فعالًا لأن هذا هو الطريق الوحيد للأبطال".

وأضاف:"نعرض الكثير من مقاطع الفيديو ونجري محادثات ليس عن مباراة بايرن ميونخ فقط ولكن عن مباريات أخرى، نحن نتدرب على التسديد وتسجيل الأهداف، لعبنا المباراة التي أردناها ضدهم لكننا افتقرنا إلى أهم شيء في كرة القدم وهو التسجيل".

المنافسة على الدوري الإسباني:"الدوري لن يكون من 100 نقطة، العديد من الفرق ستفقد بعض النقاط لأن البطولة أصبحت متكافئة أكثر مما كانت عليه السنوات الماضية".

وعن ارتداء ملابس بيضاء الموسم القادم:"الأمر ليس بجديد لقد لعبنا باللون الأبيض لفترة طويلة، عندما يكون الأمر رسميًا يمكنك أن تسألني مرة أخرى".

وعن تجديد جافي حتى 2026:"لم أعان من أجل التجديد له، لقد تحدثت معه ولدي علاقة جيدة جدًا به وقراره دائمًا كان الاستمرار".

استدعاء مستحق لديمبيلي وغياب فاتي

ملف آخر تحدث عنه تشافي وهو استدعاء عثمان ديمبيلي لقائمة منتخب فرنسا، وغياب أنسو فاتي عن إسبانيا وتواجد فيران توريس، من أجل خوض فترة العطلة الدولية قبل الذهاب إلى كأس العالم بقطر في شهر نوفمبر.

وقال مدرب برشلونة عن ديمبيلي:"إنه يستحق ذلك، فهو على مستوى عالٍ جدًا، عندما يتصل بك مدرب الفريق الوطني فهذا يعني أنك تقوم بعمل جيد".

وعن الثنائي الإسباني:"توريس كان مع المنتخب الوطني لسنوات، ويحظى بالتقدير المناسب بصرف النظر عن موقفه مع الفريق لأنه يصنع الفارق ولاعب مهم".

وتابع:"فاتي؟ أنت لا تعرف لويس إنريكي، علاقتي جيدة جدًا معه والقرار يعود له في النهاية بذهابه إلى كأس العالم أم لا".