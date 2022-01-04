تشافي يكشف وضع الإصابات ويعلق على صفقتي موراتا وهالاند!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن الثنائي ممفيس ديباي وأنسو فاتي لن يكونا جاهزين في مواجهة ليناريس في كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وتطرق للحديث عن أمور عديدة منها تجديد عقد ديمبيلي وموقف ألفيش.

وقال تشافي: "ديباي وفاتي لن يكونا جاهزين لمباراة الغد، يحتاجان إلى خمس أو ست حصص تدريبية حتى يكونا جاهزين بنسبة 100%".

وأضاف عن ديمبيلي: "لا لست محبطًا منه، مشروعنا هو الأفضل بالنسبة له، ولن يكون أكثر سعادة في أي مكان آخر".

وأكمل عن ألفيش: "هو بخير ويتدرب بشكل جيد، هو شخص تنافسي للغاية وجاهز للعب كل ثلاثة أيام، نحن بحاجة له".

وعن صفقات الفريق: "لا أحب الحديث سوى عن اللاعبين الذين يمثلون برشلونة، وليس من ضمنهم موراتا وهالاند، لو جاءوا لنا سأستمع للأسئلة حولهم، لكن الآن لا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت برشلونة بضم ألفارو موراتا من صفوف يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية.