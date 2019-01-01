تشافي يكشف عن نقطة ضعف برشلونة أمام مانشستر يونايتد

صعوبات كبيرة ستواجه الفريق الإسباني في مواجهته مع الشياطين الحمر

تحدث النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، عن توقعاته لمباراة فريقه السابق برشلونة مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على يونايتد غداً الأربعاء، في إطار ذهاب دور الثمانية من المسابقة.

صاحب الـ39 عاماً كشف عن رؤيته للمواجهة المرتقبة، وعناصر قوة وضعف كل فريق في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية.

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وقال تشافي عن مركز حراسة المرمى:"سأعطي كلا الفريقين 9/10، لأنهما يمتلكان ثنائي على أعلى مستوى، سواء شتيجن الذي انبهرت بمستواه منذ اليوم الأول في برشلونة، وكذلك دي خيا أحد أفضل الحراس في العالم".

وعن خط الدفاع:"برشلونة يستحق 8/10 لأنه استقبل العديد من الأهداف هذا الموسم، بمعدل أكثر من الطبيعي، ومانشستر 7 لأنها نقطة ضعف لديهم، ولافتقادهم شخصية المدافع القائد".

الوسط:"مانشستر 8/10 الأمر يعتمد على بول بوجبا بشكل كبير، أظهر قيمته في الأسابيع الأخيرة وكأنه لاعب جديد، وأما برشلونة 9/10 لتمتعهم بقدر كبير من المهارة والخبرة، يمكنهم التحكم في المباراة بسهولة".

الهجوم:"برشلونة 10/10 لأن ميسي يتطور ويصبح أفضل يوماً بعد الآخر، هذا الموسم هو في قمة حالاته وخطورته".

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وتابع:"مانشستر 9/10 لأنه المركز الذي قد يسبب الكثير من المشاكل لبرشلونة، لوكاكو لاعب بقدرات بدنية عالية، كما أن سرعة راشفورد ومارسيال يصعب التعامل معها".

ووفقاً لرؤية تشافي فإن برشلونة يمتلك مجموع 36 مقابل 33 لمانشستر مما يعطي الأولوية للفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن نجم السد القطري الحالي، فاز بدوري الأبطال 4 مرات طوال مسيرته مع برشلونة.