تشافي يفقد أعصابه: تعادلنا بسبب "الكرات الغبية" وليس لأفضليتهم!

اعترت حالة من الغضب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بعد تعادل فريقه المخيب للآمال مع غرناطة بهدف لكل فريق في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف عبر لوك دي يونج، وفي اللحظات الأخيرة نجح غرناطة في التعديل وخطف نقطة من نويفو لوس كارمينيس مستغلًا طرد جافي قبلها بدقائق.

بعد المباراة تحدث تشافي بوضوح عن أسباب خسارة تلك النقطتين وقال "لم يحدث ذلك بسبب أفضلية المنافسة، بل نحن من تسببنا في التعادل".

كما أضاف "الطرد قلل منا كثيرًا، هذا واضح، لكننا تعادلنا بسبب أخطائنا، كان علينا أن ندافع من خلال امتلاك الكرة".

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وواصل تشافي "أعتبر أننا نفقد كرات غبية جدًا، علينا أن ننتقد أنفسنا الآن، علينا أن نفعل المزيد هجوميًا، علينا أن ننمو بصورة أكبر".

أما عن دي يونج "لقد أخبرتك أنه جزء من الفريق مثله مثل أي شخص آخر، إذا اضطررنا إلى تسوية أمر الراتب برحيله فسيكون هذا هو الوضع".

"لقد ساعدنا كثيرًا في المباراة بالهدف الذي أحرزه، أنا سعيد من أجله ولكن حزين بسبب النتيجة."

ويتوجه برشلونة للسعودية لمواجهة ريال مدريد في السوبر، وحول ذلك قال تشافي "الآن علينا أن نغير الأمور، كان من العار التعادل اليوم، علينا التركيز لأن الفوز بالمباراة المقبلة هام وجيد للغاية لنا".

الجدير بالذكر أن خسارة نقطتين أمام غرناطة منع برشلونة من احتلال المركز الثالث واقتحام المربع الذهبي، وأبقى عليه سادسًا برصيد 32 نقطة.