تشافي: يغضبني الاستماع إلى موسيقى دوري الأبطال

اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة صعوبة سماع موسيقى دوري الأبطال وعدم التواجد في المسابقة.

وجاء ذلك على خلال المؤتمر الصحفي على هامش مباراة الفريق أمام نابولي والتي تحدث فيها عن عدة أمور، لعل أبرزها ضرورة الفوز بالبطولة.

ويضرب برشلونة غدًا الخميس موعدًا ناريًا أمام نظيره نابولي في مواجهة فاصلة يتأهل الفائز بها إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمى لمباراة الفريق الإيطالي: "لقد مر 100 يوم ولكن كانوا بمثابة 100 عام، بعد الإصابات والظروف الصعبة التي واجهتنا، خلال تلك الفترة، لم أتوقع تلك المواقف التي تعرضت لها، من الإصابات وفيروس كورونا، والجنون في سوق الانتقالات".

وأضاف تشافي: "الأهم أن يعود برشلونة إلى المكان الذي يستحقه، وجميعنا نحاول من أجل ذلك، النادي يحاول المساعدة دائمًا وجميع اللاعبين يقاتلون".

وواصل: "هدفنا الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سواء بالفوز بالدوري الأوروبي والذي هو هدفنا أيضًا، أو احتلال المراكز المؤهلة من خلال الدوري الإسباني".

وتابع تشافي: "الدوري الأوروبي بطولة جيدة، هناك العديد من الفرق القوية، ومواجهة نابولي ستكون مثل مواجهات دوري أبطال أوروبا".

واتم مدرب برشلونة: "لا يمكنني أن أقول بأننا مرشحون للقب، نابولي منافس قوي ويتقدم في الدوري الإيطالي، ربما يكون أصعب منافس في الدوري الأوروبي، خاصة وأن لديهم خبرة كبيرة في هذه البطولة، لكننا سنحاول التغلب عليهم".

وكان برشلونة وصل إلى الدوري الأوروبي بعد أن فشل في التأهل واحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

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