تشافي يطلب مساعدة بويول في السد القطري

هل يكون بويول ضمن الطاقم الفني لقيادة السد القطري؟

دعى تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، زميله السابق في برشلونة، كارليوس بويول، للعمل معه في وظيفته الجديدة.

تشافي أعلن اعتزاله كرة القدم وبداية مسيرته التدريبية مع بطل الدوري القطري.

وحصل أسطورة برشلونة يوم الجمعة الماضية على رخصة مزاولة مهنة التدريب من الاتحاد الأوروبي مما يجعله قادرًا على قيادة السد الموسم المقبل.

ونشر كارليوس بويول صورة عبر حسابه على إنستجرام لتهنئة تشافي بالعمل في مجال التدريب متمنيًا له التوفيق.

وجاء رد صاحب الـ 39 عامًا غير متوقعًا إذ علّق على الصورة بقوله: "ذلك حينما تكون بجواري، من فضلك".

ولم يسبق أن عمل بويول في مجال التدريب، إذ اعتزل كرة القدم في 2014 واتجه للعمل كوكيل أعمال للاعبين وأبرزهم مارك بارترا.