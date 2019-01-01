تشافي يصف حبس زعماء كتالونيا بالعار

تشافي وسيرجي روبيرتو ينضمان إلى بيكيه ونادي برشلونة للتنديد بما وقع ضد عدد من قادة إقليم كتالونيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وصف أسطورة نادي برشلونة ومدرب نادي السد القطري حاليًا تشافي هيرنانديز الحكم بسجن عدد من زعماء إقليم كتالونيا بالعار والحدث المؤسف.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، اعتراضه بشكل واضح وصريح على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا الإسبانية، بسجن مجموعة من قادة وزعماء الإقليم الكاتالوني، لإدانتهم بتهمة التحريض ونشر الفتنة في محاولة الاستقلال الأخيرة 2017.

وأدان بيكيه وسيرجي روبيرتو وعدد من لاعبي برشلونة الحكم أيضًا، حيث طالبوا بإيقاف مثل هذه الممارسات والإفراج عن المتهمين.

وحول ذلك، انضم تشافي هيرنانديز إلى قائمة المعترضين عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تحمل كلمة "عار" بأكثر من لغة.

رسميًا .. برشلونة يعترض ويدين سجن زعماء كتالونيا

بينما جاء رد سيرجي روبيرتو عبر حسابه على تويتر من خلال تغريدة ندد فيها بالحكم الصادر ضد مجموعة من قادة إقليم كتالونيا، معتبرًا أن ما حدث إهانة للإقليم.

وطالب برشلونة خلال البيان الذي أصدره بحل النزاع بالحوار السياسي، ولهذا يريد النادي من جميع القادة السياسيين إجراء حوار لحل الصراع، بجانب إطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين الذين تمت إدانتهم، ويعرب نادي برشلونة عن دعمه وتضامنه مع أسر المحرومين من حريتهم.