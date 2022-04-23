تشافي يشبه وضعية برشلونة بمانشستر يونايتد: لن يتأهلوا للأبطال وميسي كان يفوز بمفرده

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني، تحدث تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا عن العديد من الملفات التي تخص الفريق حاليًا ومستقبليًا.

بدأ تشافي مؤتمره بمدح مستوى فاييكانو الذي قدمه هذا الموسم، وأشاد بمدربه إيراؤولا واصفًا إياه بـ"الذكي للغاية" والذي قاد فاييكانو إلى نصف نهائي كأس الملك وتقديم موسم جيد للغاية.

ويحتل فاييكانو المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يطمح لتكرار فوزه على برشلونة الوصيف بعدما فعلها ذهابًا 1-0 في مدريد.

وقال تشافي: "أهدافنا واضحة فيما تبقى من عمر الموسم، نستهدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وضمان المركز الثاني، تحقيق الليجا صعب للغاية، نطمح لإنهاء الموسم في أعلى مركز يمكننا الوصول إليه، والواقع يقول إن هذا المركز هو المركز الثاني".

وأضاف: "نخطط للموسم المقبل بأفضل شكل ممكن، ولكن هذا يعتمد على الحالة الاقتصادية للنادي، ومن سيبقى من اللاعبين ومن سيرحل".

ميسي كان يفوز وحيدًا!

وأسهب في ذكر ما واجهه من تحديات منذ قدومه إلى برشلونة: "التعافي من مرحلة ما بعد ميسي لم يكن سهلًا، لقد كان يفوز بكثير من المباريات لوحده، كنا في المركز التاسع، حققنا أهدافنا مرحليًا لكن بعض الأهداف لم يتحقق، من العلامات المضيئة رباعية البرنابيو، ولكنني أيضًا لا أنسى الإخفاقات، كل ما أريد قوله إن هذا الفريق يتحلى بالإخلاص والشخصية ليظهر ما لديه وسط كل هذه المعطيات، نصدق أننا سننافس على الفوز بالألقاب الموسم المقبل".

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وأردف: "لا أنكر أني متفائل، ولكن رئيس النادي متفائل أكثر مني، وأحيانًا يحتاج الأمر إلى واقعية، منذ أتينا إلى هنا في نوفمبر ننافس بضراوة قدر ما استطعنا، ولكننا ضيعنا وقتًا كبيرًا من الموسم".

ووجه رسالة إلى مشجعي برشلونة قائلًا: "نحتاج إلى المشجعين، من دونهم نفقد الكثير كفريق، لقد شاهدنا هذا في مباراتي فرانكفورت وقادش".

انظروا إلى مانشستر يونايتد!

وأردف: "علينا أن نكون صبورين، نرى أندية عظيمة مثل مانشستر يونايتد تمر بأوقات صعبة للغاية كي تستطيع العودة، من الصعب للغاية أن يتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، ولكننا نطمح للمنافسة في وقت قريب".

وأفرد مساحة من مؤتمره للحديث عن لاعبيه وكيفية التعامل معهم، فقال: "المداورة مهمة للحفاظ على اللاعبين، الأحمال البدنية مختلفة لكل لاعب، ليس كل اللاعبين فيران توريس الذي يستطيع أن يلعب مباراة كاملة كل 3 أو 4 أيام".

وعن جيرارد بيكيه المصاب قال: "نسعى لإدارة إصابة بيكيه بأفضل شكل ممكن، لم يتمكن من التدرب مؤخرًا، لقد خاض شهرين أو ثلاثة أشهر من مباريات هذا الموسم مفتقرًا للسلامة البدنية المثالية".

عن دي يونج وبيكيه وأنسو

أما عن دي يونج الذي باتت التقارير تتحدث عن رغبة المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إريك تين هاج في اقتناصه من برشلونة، قال تشافي: "فرينكي دي يونج واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحتاجه في الفترة المقبلة ونحتاج بصمته في تلك المرحلة من تاريخ برشلونة".

وعن هدافه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي قاده للانتصار على ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، قال تشافي: "سعيد لأوباميانج، يسجل الأهداف ببراعة كبيرة، فعل ذلك في العديد من الأوقات بمسيرته، إنه شخص إيجابي للغاية".

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وكشف موعدًا محتملًا لعودة أنسو فاتي إلى صفوف الفريق قائلًا: "إذا سارت الأمور بشكل جيد مع أنسو فاتي فإن مباراة مايوركا المقبلة قد يكون موجودًا بها، يتمرن الآن بشكل اعتيادي مع المجموعة ونأمل أن يدعمنا في أقرب وقت".

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