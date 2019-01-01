تشافي يرفض زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022

نجم منتخب إسبانيا السابق يبدي رأيه بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد القطري فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 32 إلى 48 منتخبًا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعترف بمناقشته مع دولة قطر مستضيفة النسخة المقبلة لكأس العالم في مسألة زيادة عدد المنتخبات المشاركة، والتي قد تحتاج لمشاركة دولة أخرى على الأقل مع قطر في تنظيم الحدث الكروي الذي يقام كل أربع سنوات.

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وكان الفيفا قد قرر رسميًا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2026 إلى 48 منتخبًا، في البطولة التي ستقام بتنظيم مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أما التنظيم الذي أسند لقطر فكان قد أعلن عنه في عام 2010، والذي بمقتضاه من المفترض أن تستضيف نسخة يشارك فيها 32 منتخبًا.

وعن هذا الأمر قال تشافي في تصريحاته لموقع سوبر سبورت الهندي: "قطر عملت على استضافة مونديال يشارك فيه 32 منتخبًا، من الصعب التغيير الآن وزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48".

كما أضاف نجم برشلونة السابق: "زيادة عدد المنتخبات إلى 48 لن يكون في صالح اللاعبين، لأن أيام البطولة ستطول مدتها".

يذكر أن تشافي كان قد توج بكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده إسبانيا.