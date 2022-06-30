تشافي يخطر ثلاثي برشلونة بالبحث عن نادٍ.. بدأت الثورة

ملامح مشروع تشافي للموسم المقبل تبدأ في الاتضاح

يبدأ برشلونة عملية تصفية لاعبيه الذين لا يرغب في التعاقد معهم، وهذه المرة كان مدرب الفريق، تشافي هيرنانديز واضحًا مع اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم.

لقد أخطر كلًا من أوسكار مينجيزا وريكي بوتش خريجي أكاديمية الفريق، وكذلك صامويل أومتيتي، بعدم خوض التمارين مع الفريق وبدء البحث عن فريق جديد، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأعطى تشافي اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم الأسبوع الماضي الضوء الأخضر للبحث عن نادٍ، بعدما صارحهم برغبته بوضوح.

هذه الحالة مشابهة أيضًا لحالة كليمون لونجليه، الذي لن يحضر التمرينات الأولى للفريق أيضًا في الموسم التحضيري ولكن حالته أقل تعقيدًا لأنه على وشك أن تتم إعارته إلى توتنهام.

أوسكار مينجيزا بدوره ينتظر عروضًا من الدوري الإسباني، بينما يرتبط أومتيتي بصفقة محتملة إلى فيورنتينا الإيطالي.

بالنسبة لحالة ريكي بوتش فقد قال اللاعب في تصريحات سابقة: "سوف أتحدث" في إشارة إلى التكهنات التي تحيط بمستقبله ما بعد مشوار البيت الكتالوني.

ثورة تشافي هيرنانديز تبدأ وينتظر أن تحمل رحيل أسماء عديدة ممن لن يشاركوا في الموسم المقبل معه وكذلك أن تحميل تقليصات في الرواتب لتسهيل قدوم مزيد أهداف برشلونة في الميركاتو.

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