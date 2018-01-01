تشافي يتوقع تأهل قطر إلى ربع نهائي كأس آسيا

لاعب برشلونة السابق يتحدث عن توقعاته لكأس أمم آسيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رشح الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب وسط فريق السد القطري، المنتخب القطري للتأهل إلى دور الربع نهائي على الأقل ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بدولة الإمارات.

تشافي لاعب برشلونة السابق، تحدث خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "الكأس" القطرية، عن حظوظ المنتخبات المشاركة في كأس أمم آسيا.

ويرى تشافي أن المنتخب القطري، سيتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا، برفقة السعودية بالمجموعة الخامسة، حيث سيواجه المنتخب العراقي.

وقال اللاعب الإسباني تابع: "المنتخب القطري سيفوز على العراق وسيتأهل إلى دور الربع نهائي بكأس آسيا".

تشافي قال: "أعتقد أن أقوى المواجهات في دور الـ16 بكأس آسيا، ستكون بين السعودية واليابان، لأنهما مرشحان في البطولة على الورق".

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة بكأس آسيا، رفقة قطر ولبنان وكوريا الشمالية.