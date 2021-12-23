تشافي والاستقرار .. أسباب رفض ديمبيلي العروض الضخمة لمغادرة برشلونة

بعد سلسلة من الشد والجذب، قرر أخيرًا الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني لفترة أطول.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، وكانت هناك محاولات من أندية إنجليزية لضمه أبرزها نيوكاسل يونايتد.

ولكن اللاعب قرر ربط مستقبله بالنادي الكتالوني، ليغلق الباب أمام كل الأندية الأخرى التي كانت تحلم بضمه بالمجان.

لماذا وافق ديمبيلي على التجديد؟

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مشروع المدرب تشافي هيرنانديز يعتبر من أهم العوامل التي دفعت ديمبيلي للموافقة على التجديد.

تشافي قال يوم تقديمه:"ديمبيلي يعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه"، وهو ما بعث الكثير من الثقة بداخله في مدربه الجديد.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن نظام اللعب المثالي للفريق سواء بخطة 3/4/3 أو 4/3/3، يناسب ديمبيلي بصورة كبيرة ويساهم في إظهار قدراته.

وأشارت أيضًا إلى أن استقرار مشروع برشلونة، بتوقيع تشافي على عقد حتى 2024، جعل ديمبيلي يؤمن بأنه سيكون لديه مدرب مدعوم من مجلس الإدارة وأنه سيكون لديه الوقت لتطوير أفكاره.

ماذا عن كأس العالم؟

أكدت "سبورت" أن ديمبيلي أحد أبطال العالم مع فرنسا في 2018، يريد التواجد مع الديوك في كأس العالم في قطر 2022.

الانتقال لفريق آخر كان سيضعه في مجازفة من أجل التأقلم على الأجواء الجديدة، مما قد يكلفه مكانه بتشكيل المدرب ديدييه ديشان.

ومن جانبه قرر النادي الكتالوني عرض بعض الحوافز والمتغيرات المختلفة، من أجل إقناعه بالتجديد ورفض العروض المالية الضخمة الأخرى.

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