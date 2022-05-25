تشافي واثق من تجديد جافي .. ويؤكد: الوضع الاقتصادي يحسم مصير دي يونج!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أنه بدأ بالفعل التفكير في الموسم الجديد، وإعادة "البلوجرانا" إلى الواجهة من جديد.

برشلونة خاض صباح الأربعاء مباراة ودية أمام فريق نجوم الدوري الأسترالي في مدينة سيدني، وحقق النادي الكتالوني الفوز بنتيجة 3-2.

وبعد المباراة تحدث تشافي إلى قناة برشلونة للكشف عن طموح الفريق في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تجديد عقد جافي، ووضعية الهولندي فرينكي دي يونج مع الفريق.

ماذا قال تشافي؟

وقال تشافي: "نأمل أن نكون منافسين مرة أخرى، يجب أن نكون قادرين على المنافسة على الألقاب، وأن نكون قادرين على الفوز بها".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو القتال على الألقاب، وهذا العام لم نتمكن من تحقيق ذلك، ولم يكن الموسم سهلًا، ولم يسر بالطريقة التي أردناها، لكننا سنعمل لنكون قادرين على المنافسة مرة أخرى في الموسم المقبل".

ما هي وضعية جافي؟

مدرب برشلونة تطرق إلى عملية تجديد عقد جافي، خاصة بعد حديث جوان لابورتا رئيس برشلونة عن وكيل أعمال نجم الوسط الشاب.

وقال تشافي: "هذه الأشياء تستغرق وقتًا، لكن آمل أنه في غضون أيام قليلة يمكننا الإعلان عن شيء ما".

هل يستمر دي يونج مع برشلونة؟

تشافي سُئل مرة أخرى عن مستقبل فرينكي دي يونج مع برشلونة، لكن إجابته لم تختلف عما أدلى به من قبل.

وقال مدرب برشلونة: "إنه لاعب رئيسي بالنسبة لنا، ويجب أن يستمر، لكن كل شيء يعتمد على الوضع الاقتصادي، وسنرى ما سيحدث".

واختتم تشافي تصريحاته بالحديث عن المباراة قائلًا: "لقد فوجئت بكمية الجماهير التي أتت لمشاهدة المباراة، وعدد مشجعي برشلونة هناك، لقد استمتعوا وقضوا وقتًا رائعًا، وكانت المباراة مثيرة للغاية".

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